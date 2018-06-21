Каир, 21 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Армейские подразделения Египта уничтожили 32 террористов, которые занимались противоправной деятельностью на Синайском полуострове, сообщила 21 июня пресс-служба египетской армии.

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Одновременно военные задержали более десятка человек, которые могут быть связаны с террористами. В местах их базирования обнаружен крупный арсенал оружия, а также боеприпасы к нему и взрывчатые вещества, что может указывать на подготовку терактов.

Напомним, антитеррористическая операция ВС Египта началась на Синае в феврале 2018 года. За все время ее проведения египетские военные уничтожили более 300 боевиков.