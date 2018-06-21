Москва, 21 июня, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, состоится встреча депутатов с правительством. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Сегодня вечером состоится встреча с правительством председателей комитетов, заместителей председателя Госдумы, руководителей фракций, где мы с новым составом правительства будем вырабатывать в том числе подходы к нашей работе и постараемся сделать так, чтобы эта работа была эффективной», — сказал Володин.

Ранее депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия») сообщила, что 22 июня пройдет встреча фракции «Единой России» в Госдуме с представителями социального блока правительства РФ и членами Совета Федерации, на которой обсудят пенсионную реформу.