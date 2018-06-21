Новосибирск, 21 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Нападающий из «Салавата Юлаева» Энвер Лисин перешёл в хоккейный клуб «Сибирь».

Hcsibir.ru Энвер Лисин

"Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с форвардом Энвером Лисиным. Хоккеист — воспитанник воскресенского хоккея», — сообщает пресс-служба «Сибири».

Эту новость активно обсуждают как на сайте ХК «Сибирь», так и в сообществе клуба в социальной сети «Вконтакте»:

"Хороший хоккеист. Нравится его манера игры… Удачи в Сибири».

«Ну шо, хлопцы! В этом сезоне точно пройдем в ПО» .

«Вот это да, жду с нетерпением сезон».

Энвер Лисин играл в таких командах, как «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Адмирал», ЦСКА, последние три сезона в «Салават Юлаеве». В период с 2006 по 2010 год выступал в Северной Америке.

ХК «Сибирь» образован в 1962 году в результате объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». В 1964 году у команды появился своя домашняя арена — ЛДС «Сибирь».