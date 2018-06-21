Париж, 21 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Рукопись композитора Вольфганга Амадея Моцарта выставили на аукционе в Париже 20 июня. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.

Вольфганг Амадей Моцарт

По данным агентства, рукопись Моцарта, представляющая собой один из отрывков его знаменитой оперы «Женитьба Фигаро», оценили в $578 тыс.

Отмечается, что организаторам аукциона так и не удалось найти желающего приобрести уникальный манускрипт.

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