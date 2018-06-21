Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Петербургские археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН несколько часов назад сделали сенсационную находку на могильнике Терезин вблизи Саяно-Шушенской ГЭС. Найдена мумия, предварительно датированная I веком до нашей эры.

ИИМК РАН Мумифицированные останки

Как сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе института, мумию нашли, расчистив и сняв «крышку» с каменного ящика (саркофага).

ИИМК РАН Мумифицированные останки

«Прогнозы археологов очень оптимистичны, — вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время извлечена только часть останков, однако ученые уверены, что найдено захоронение всего тела. Также обнаружены предметы древней утвари.

Работы в Сибири ведутся на грант Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне подтопления СШГЭС. Место, где сделана находка, при определенных неблагоприятных условиях также может оказаться под водой.