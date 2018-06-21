Москва, 21 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Впервые за долгое время госказна будет профицитной: доходы превысят расходы на 0,5% ВВП. Добиться таких показателей удалось за счёт стабилизации макроэкономической ситуации в стране и улучшения правительственного прогноза социально-экономического развития. В частности, цена на нефть, заложенная в бюджет в 2018 году составит 61,4 доллара, что на 17,6 долларов выше, чем предполагалось ранее. На основе этого правительство прогнозирует, что рубль окажется сильнее — так, новый вариант госсметы предполагает, что курс доллара в 2018 году составит 58,6 рублей за доллар (а не 64,7 рублей за доллар).

За счет таких показателей доходы госказны вырастут на 1,815 трлн рублей. Объем расходов останется практически неизменным, однако правительство перераспределяет 224,7 между разными статьями бюджета. Из них порядка 97,4 млрд рублей будет дополнительно направлено на вооружение и перспективные образцы военной техники, 36,4 млрд рублей уйдет на российскую автомобильную промышленность, а 5 млрд рублей выделено на докапитализацию «Россельхозбанка» и поддержку села.

Кроме того, еще 5 млрд рублей правительство отправит в «Промсвязьбанк», который кредитует исполнителей гособоронзаказа. «Объединенная авиастроительная корпорация» получит порядка 2,2 млрд рублей на доработку самолета Ил-114. Примерно такая же сумма (2 млрд рублей) отправится в бюджет Краснодарского края на развитие коммунальной инфраструктуры в Геленджике.

Подумали в правительстве и о поддержке граждан, взявших ипотеку в валюте и пострадавших от смены курса. В помощь им выделяется 731,6 млн рублей, которые направят в Единый институт развития в жилищной сфере.