Москва, 11 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июля, отмечается Всемирный день народонаселения. Чтобы привлечь внимание общественности к демографическим проблемам, Совет управляющих Программы развития ООН рекомендовал ежегодно отмечать этот день, так как именно 11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 млрд человек.

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С 1960 года население планеты выросло более чем в два раза, в октябре 1999 года перешагнув отметку в 6 млрд. К 2007 году, в 20-ую годовщину Дня пяти миллиардов, мировое население составило уже около 6,7 млрд человек.

Сейчас ежегодный прирост населения Земли составляет 83 млн человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 млрд человек, к 2050 — 9,8 млрд, а к 2100 — уже 11,2 млрд человек. Эти показатели в определенной степени зависят от эффективности программ планирования семьи.

В 2017 году празднование Всемирного дня народонаселения проходило в период проведения Встречи на высшем уровне по вопросам планирования семьи, которая состоялась в рамках инициативы Family Planning 2020. В рамках этой инициативы к 2020 году запланировано обеспечить доступ к информации и услугам в области планирования семьи для 120 млн женщин, которые в настоящее время лишены такой возможности.

По данным ООН, порядка 225 млн женщин, которые стремятся предотвратить беременность, не пользуются противозачаточными средствами. Это происходит из-за отсутствия доступа к информации и соответствующим услугам, а также в связи с отсутствием поддержки в семье и в общине.

«Около 214 млн женщин в развивающихся странах не имеют безопасных и эффективных методов планирования семьи. Большинство из них живут в 69 беднейших странах. Выполнение их неудовлетворенного спроса спасло бы жизни, предотвратив 67 млн непредвиденных беременностей и уменьшив на одну треть приблизительно 303 тыс. ежегодных смертей матерей», — отметила директор-исполнитель Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем.

Сегодня численность населения Земли в основном растет за счет азиатских, африканских и латиноамериканских стран, в которых очень высокий уровень рождаемости, несмотря на высокий процент смертности. Рождаемость в Старом Свете сейчас ниже той нормы, которая может обеспечить воспроизводство населения, тем не менее здесь наблюдается высокая продолжительность жизни.

В России демографическая ситуация совмещает в себе худшие стороны двух этих моделей воспроизводства — низкий уровень рождаемости при небольшой продолжительности жизни. Согласно данным Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации за 2017 год выросла на 77,4 тыс. человек, или на 0,05%. По сравнению с предыдущим годом в стране наблюдалось снижение числа родившихся и умерших. При этом число умерших превысило число родившихся на 8% — родились 1 млн 690 тыс. человек, а умерли 1 млн 824 тыс. человек. Всего в России на 1 января 2018 года было 146 880 432 постоянных жителя.

«Рождаемость сегодня — это не тот фактор, не тот инструмент и не тот элемент демографической политики, который может дать увеличение населения, если не учитывать миграцию, то есть естественный прирост населения, — заявил министр труда Максим Топилин. — Количество женщин репродуктивного возраста до 2032 или 2035 года уменьшится на 28%. Предположить, что в этой ситуации абсолютное количество рождений будет оставаться на уровне 1,8−1,9 млн, не приходится, к сожалению».