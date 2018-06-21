Джакарта, 21 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Метеорологическое агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Каранганьяр заявило, что лесной пожар, который произошел на горе Лоу в Индонезии, потушен. Об этом сообщает Antaranews.

Потушенный пожар

Возгорание, которое произошло во вторник, 19 июня в четырех точках, было потушено в этот четверг и сейчас не представляет опасности. «Дождь помог окончательно потушить все очаги возгорания», — заявил представитель местного Метеорологического агентства.

Все скалолазы, принявшие участие в восхождении по маршруту «Candi Ceto» были эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что часть маршрутов закрыты, а судьба 50 скалолазов неизвестна.

Метеорологическое агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Каранганьяр отметило, что сейчас погодные условия улучшились, в ближайшее время откроют все маршруты и любители скалолазания снова смогут совершить восхождение.