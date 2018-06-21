Москва, 21 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Несколько мигрантов воспользовались паспортом болельщика (Fan ID), чтобы попасть на территорию Евросоюза. Об этом сообщает финское издание Уle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

Отмечается, что ряд лиц приобрели билеты на матчи чемпионата мира по футболу и оформили Fan ID только для того, чтобы подать заявление на предоставление убежища в Финляндии.

В частности, на российско-финской границе были задержаны граждане Нигерии и Марокко, один из которых хотел въехать на территорию Финляндии по поддельному бразильскому паспорту, а остальные попытались перейти по лесу. После задержания все мигранты заявили о намерении запросить убежище в Финляндии.

Также отмечается, что ещё до чемпионата мира в пограничной зоне были задержаны четыре гражданина Марокко, в отношении которых было принято решение о депортации на родину.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу. Иностранным болельщикам предоставлена возможность въехать на территорию России без визы при предъявлении паспорта болельщика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мигранты под видом футбольных болельщиков пытаются попасть через Белоруссию в Россию, а потом и в страны ЕС.

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