Севастополь, 21 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя принял отставку с поста директора департамента образования города Михаила Родикова. Он попросил освободить его от занимаемой должности после массовых отравлений в детских лагерях. Решение принято 21 июня на очередном совещании правительства города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Прошу вас, Дмитрий Владимирович, принять мою отставку», — обратился к губернатору Овсянникову Михаил Родиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета в двух крупных лагерях Севастополя произошло массовое заболевание детей. В частности, 6 июня в лагере «Чайка» вспыхнула кишечная инфекция, в результате которой 21 человек был госпитализирован.

Спустя несколько дней в инфекционную больницу попали отдыхающие лагеря «Ласпи» — 28 человек, а смену закрыли. Роспотребнадзор Крыма сообщил о наличии носителей патогенного стафилококка среди работников пищеблока. По информации специалистов, нарушение санитарных норм и стафилококк у персонала пищеблока стали причиной массового отравления.

Подробности: Севастопольский лагерь «Ласпи» закрыли после массового отравления детей