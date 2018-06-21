Ярославль, 21 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. 21 июня в муниципалитете Ярославля состоится совместное заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и комиссии по экономике и развитию города, на котором будет рассматриваться вопрос состояния полигона «Скоково» и уровень его экологического влияния на город. Жительница Ярославля, общественная активистка и член экспертной группы Елена Богданова собирается принести депутатам воду, набранную из реки Норы в районе свалки, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Страница в Facebook Елены Богдановой Цвет воды в бутылке

Вода в реке Нора вновь стала угрожающе темного цвета. В этом лично убедилась Елена Богданова, которая 20 июня дважды побывала на месте.

Страница в Facebook Елены Богдановой Вода в Норе

«Мне позвонили из природоохранной прокуратуры и сказали, что проводят проверку по факту публикации в «Регнуме», где бывший главный эколог полигона Скоково рассказывал, что фильтрат сливают в реку с помощью шланга, который перекидывают за территорию свалки. Там были приложены сделанные мной фото. 20 июня мы совместно с представителями департамента охраны окружающей среды и природоохранной прокуратуры выехали на место», — рассказывает Елена Богданова.

По ее словам, там, где раньше был выпуск воды в Нору из очистных сооружений, все разровняли, выпуск сейчас отсутствует. Но рядом с ним опять лежат черные пластиковые трубы, и опять они находятся за территорией полигона.

«Представитель прокуратуры отметил, что все прекрасно, никакого выпуска не производится. Я его попросила доехать до места, где река Нора сливается с этой канавой, что мы и сделали. Представитель прокуратуры с нами не пошел. С сотрудником департамента мы посмотрели на цветность воды, он очень аккуратно сказал, что такой цвет может быть потому, что там долговое время происходило загрязнение, накопились иловые отложения. Было видно, что вода темная. Мы подошли к представителю природоохранной прокуратуры, попросили его посмотреть — в канаве вода темного цвета, в Норе до того, как она сливается с канавой — светлая. То есть списать это на какую-то органику, которая стекает с полей, невозможно. Он ответил, что мы уже все осмотрели, никакого фильтрата свалка не сбрасывает, на этом все», — говорит Елена Богданова.

Вечером она все же решила еще раз доехать до полигона и посмотреть, что все же происходит с рекой.

«Ведь тот же бывший главный эколог говорил о том, что невозможно накапливать этот фильтрат на свалке, там будет болото, и все они в нем захлебнутся. Все равно его выпускают. В 10 вечера я приехала в деревню Порошино, вода в реке Нора опять была черного цвета. Я позвонила представителю природоохранной прокуратуры, отправила ему фото реки, цвета воды в бутылочках, он мне ответил примерно так: пока вы мне не покажете, что это сбрасывает полигон «Скоково», меня цвет воды не волнует», — рассказывает Елена Бодганова.

Страница в Facebook Елены Богдановой Цвет воды в бутылке

Она отметила, что сегодня, 21 июня, намерена посетить заседание комиссии муниципалитета, где будут рассматривать ситуацию по «Скоково», принести бутылочку с водой из реки Нора и поставить прямо на стол депутатам.