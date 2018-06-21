Оренбург, 21 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области во второй половине дня 20 июня недалеко от села Чесноковка произошёл несчастный случай с гибелью детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, утонули двое детей в возрасте восьми и десяти лет.

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По данным следственных органов, дети приехали на пикник вместе с дедушкой одной из девочек. На поездку все дети получили разрешение родителей. На какое-то время у мужчины возникла необходимость отлучиться, о чём он предупредил ребят и просил дожидаться его возвращения и никуда не уходить.

Однако дети ослушались и пошли к пруду. Они спустились в воду по бетонной плотине. Выбраться из воды смогла только девятилетняя девочка, именно с её дедушкой дети приехали на пикник.

В настоящее время следователи проводят проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение. Правоохранительные органы просят взрослых быть бдительными и не оставлять детей без присмотра во время отдыха в лесу, возле водоёмов.