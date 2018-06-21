Брюссель, 21 июня, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Европейский союз открыт для переговоров с Соединенными Штатами по торговым вопросам, которые в последнее время вызывают расхождения во взглядах, сообщает 21 июня Reuters.

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«Мы открыты для переговоров с США. Евросоюз сформирован на идее о необходимости договариваться», — подчеркнула комиссар Европейского союза по торговле Сисилия Мальмстрем.

Напомним, президент США Дональд Трамп придерживается протекционистских взглядов на торговую политику, в связи с этим он ввел пошлины на импорт алюминия и других товаров, что вызвало недовольство со стороны ЕС.