Вашингтон, 21 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Координировать подготовку встречи российского и американского президентов со стороны США будет советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщил 21 июня осведомленный источник в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По имеющейся информации, Болтон посетит Москву уже на следующей неделе. Встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, по данным источников в Вашингтоне, может состояться середине июля 2018 года, сразу после саммита НАТО, который будет проходить в Брюсселе 11−12 июля.

Добавим, Болтон — ярый критик внешней политики России. Так, во время скандала, раздутого Великобританией в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Болтон заявлял, что «режим» в России применяет обман при заключении международных соглашений, а потому с Москвой нельзя о чем-либо договариваться.