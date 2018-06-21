Москва, 21 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В 2019 году в Москве состоится Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI). Об этом сообщает в четверг, 21 июня, пресс-служба Федерации конного спорта России.

Paul Конный спорт

В сообщении говорится, что заседание бюро FEI, на котором было принято данное решение, состоялось в Лозанне 18−19 июня.

«Местом проведения Генеральной ассамблеи FEI 2019 года станет Москва, — отметили в пресс-службе Федерации конного спорта России. — Даты мероприятия будут объявлены позже».

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