Рим, 21 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте воздержится от поездки в Брюссель на закрытую встречу лидеров ЕС по вопросу о миграции, если выяснится, что документ уже написан, а Италия должна лишь подписать его, передаёт в четверг, 21 июня, Rainews со ссылкой на свои источники в окружении Конте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В ближайшее воскресенье, 24 июня, лидеры 10 стран ЕС, включая Германию, Францию и Италию, намерены провести закрытую неформальную встречу, в ходе которой должны быть подготовлены предложения для следующего, уже открытого мероприятия, где будет пересмотрена политика ЕС в отношении миграции.

Тот же вывод, что сделали источники Rainews, сделал на своей страннице в Twitter и вице-премьер Маттео Сальвини: «Ехать в Брюссель лишь для того, чтобы увидеть там документ, уже написанный немцами и французами — значит впустую тратить деньги на поездку».

В настоящее время продолжаются консультации Конте с коллегами по правительству и зарубежными лидерами, отмечает Rainews. Если Конте все же поедет в Брюссель, но предложенный текст не удовлетворит Италию, он может использовать право вето.

Разница в подходах итальянского правительства и властей Германии и Франции вызвана разницей их географического положения. Италия, куда прибывает больше всего нелегальных мигрантов, настаивает на первоочерёдном решении вопроса о незаконных въездах, общей защите и о распределении въехавших по всему ЕС. Германию и Францию больше интересует возможность в облегчённом порядке высылать мигрантов, которые прибыли к ним, в страну их «первого въезда». То есть в Италию.