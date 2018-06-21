Анкара, 21 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 20 июня в интервью турецким СМИ, что в случае если правящей Партии справедливости и развития не удастся добиться большинства в парламенте страны, он может пойти на коалицию, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Если будет меньше 300 [мандатов], в таком случае возможна попытка создать коалицию», — отметил глава турецкого государства, подчеркнув, что вероятность такого развития событий «очень, очень мала».

Как показывают проведенные недавно опросы общественного мнения, результаты выборов могут оказаться не такими, как предполагалось в апреле, когда и были объявлены досрочные выборы главы государства.

Напомним, досрочные парламентские и президентские выборы в Турции состоятся 24 июня. Конкурентами действующего главы государства выступили пять кандидатов. Ранее голосование среди граждан Турции прошло в Германии.