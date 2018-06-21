Тюмень, 21 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Тюмени из окна девятого этажа дома на ул. Гнаровской выпала годовалая девочка. От полученных травм ребёнок скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Давид Альфаро Сикейрос. Портрет мёртвого ребёнка. 1931

Трагедия произошла днём в дневное время 20 июня 2018 года. По словам очевидцев, ребёнок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

«Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Тюменские следователи отмечают, что летом регулярно происходят случаи выпадения детей из окон. Причины трагедий кроются не только в детской любознательности, но и в беспечности родителей, оставляющих детей без присмотра.

«Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров», — обращаются тюменские следователи к родителям.

На данный момент врачи борются за жизнь 11-месячного малыша, который выпал из окна с 10-го этажа многоквартирного дома в Тюмени. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок чудом остался жив — со множественными переломами доставлен в детскую травматологию.

В конце апреля 2018 года, в тюменском Тобольске выпал из окна второго этажа маленький ребенок. Как выяснило следствие, родители ушли за покупками в магазин, оставив троих детей дошкольного возраста запертыми в квартире.

В социальных сетях Тюмени эти трагедии бурно обсуждаются. Говорится, что пора вводить уголовную ответственность для родителей за падающих из окон детей. Понятно безмерное горе мам и пап в таких случаях, но выпавших из окон детей младшего возраста уже десятки по Тюменской области и тысячи по стране. Лето не должно быть сезоном таких трагедий, считают тюменцы.