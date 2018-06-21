Иркутск, 21 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Едкой жидкостью, разлив которой произошёл сегодняшней ночью, 21 июня, на территории ООО «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) предположительно является четырёххлористый кремний. Об этом сообщает Забайкальская природоохранная прокуратура, которая сейчас проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды по факту поступления хлорсодержащих веществ в атмосферный воздух. Об этом сказано на сайте надзорного ведомства.

ГУ МЧС по Иркутской области Спасатели устраняют утечку химического вещества в городе Усолье-Сибирское

Поскольку это вещество токсично и обладает резким удушающим запахом, ликвидировать утечку спасателям пришлось в защитных костюмах и дыхательных аппаратах. Вначале они орошали облако испарений, ограничивая его распространение. Затем повернули поврежденную цистерну так, чтобы химикат больше не разливался.

«В первые минуты происшествия силы территориального гарнизона действовали по наихудшему сценарию», — признался начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в настоящее время на территории города превышения предельно допустимых концентраций хлорсодержащих веществ не обнаружено. Также сообщается, что горожане не обращались за помощью в медицинские учреждения.

Работы по ликвидации утечки удалось завершить только к обеду, 21 июня.