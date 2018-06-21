Севастополь, 21 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. До Константиновской батареи в Севастополе пустят катера для туристов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прогулочный катер

«Жемчужину нужно показывать, открыть сообщение катеров, — сказал губернатор. — Мы это сделаем в ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2017 г. в Севастополе после реставрационных работ был открыт для посещения музейно-выставочный комплекс на Константиновской батарее, на входе в Севастопольскую бухту.

Открытие было приурочено ко Дню народного единства и началу работы первого туристского форума «Севастополь. Возвращение…».

Читайте также: В Севастополе открыли для посетителей Константиновскую батарею