Томск, 21 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В гимназии №26 по улице Беринга в Томске утром 21 июня произошёл пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

70.mchs.gov.ru В томской гимназии произошло возгорание

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 09:23 по местному времени. Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг сложности, на место выехали подразделения из всех пожарно-спасательных частей Томска.

В ведомстве уточнили, что на момент возгорания в гимназии находились 213 человек — 180 детей в пришкольном лагере и 33 работника. Администрация вывела людей из здания до приезда пожарных. Работники самостоятельно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя. Оказалось, что на первом этаже сгорела сушилка для рук.

Все помещения проверены на наличие людей, организовано дымоудаление. Пострадавших нет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в июне 2018 года в одной из школ Тюмени. Там из-за возгорания из здания эвакуировали более 200 детей, которые отдыхали в летнем городском лагере. Педагоги самостоятельно справились и с очагом пожара, и с эвакуацией. Источником огня стало короткое замыкание электросушилки для рук в одном из туалетов.