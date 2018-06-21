Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В ночь с 23 на 24 июня, когда в Петербурге будет проходить традиционный праздник выпускников «Алые паруса», петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва. Об этом в четверг, 21 июня, сообщила пресс-служба городской подземки.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли метро, кроме нескольких вестибюлей станций, имеющих дублирующие входы.

Как уточняют в метрополитене, вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в полночь, а станция «Адмиралтейская», находящаяся ближе всего к Дворцовой площади, будет закрыта для входа и выхода пассажиров 23 июня с 19:00 до 23:00 часов.

Проход в метро в ночь праздника будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам, однако в кассах будут продаваться только жетоны.

Как ожидается, участие в празднике в этом году примут порядка 32 тысяч выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также педагоги, родители и гости. На «Алые паруса» приглашены лучшие выпускники из Ленинградской области и других регионов страны. Общее количество приглашенных гостей составит порядка 80 тысяч человек. Проход на Дворцовую площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам.

Добавим, что из-за поздних матчей ЧМ-2018 26 июня работа метро в Петербурге будет продлена до 02:00 следующих суток, а 10 июля — до 03:00 следующих суток.