Анкара, 21 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Турция вводит пошлины на несколько десятков единиц продукции из Соединенных Штатов, сообщает 21 июня Al Arabia.

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Дополнительными налогами будут облагаться товары от автомобилей до солнцезащитных кремов, что станет ответом на введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия.

Напомним, президент США Дональд Трамп придерживается политики протекционизма, необходимой для развития американской промышленности. Как следствие введение заградительных барьеров на иностранную продукцию, что вызывает недовольство со стороны таких союзников Вашингтона как Евросоюз и Турция.