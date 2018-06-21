Подгорица, 21 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. НАТО готовит «демилитаризацию» Черногории, что предполагает уничтожение оставшегося в стране советского вооружения. Об этом 21 июня сообщает RT со ссылкой на тендер, размещенный Агентством технического обеспечения и снабжения альянса.

CRNAGORAMNE Войска Черногории

По условиям тендера, из страны должны быть вывезены, а затем уничтожены произведенные в СССР морские мины, противокорабельные торпеды и боеголовки от противокорабельных ракет. Боеприпасы должны быть уничтожены таким образом, чтобы их составные части или материалы невозможно было использованы повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, Черногорию приняли в НАТО в 2017 году. В оборонном ведомстве страны заявляли, что не намерены размещать на территории базы НАТО. В июне военные самолеты Греции и Италии приступили к патрулированию неба над Черногорией.

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