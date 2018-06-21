Австрия и Бавария объединились против политики канцлера ФРГ Меркель
Линц, Австрия, 21 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. 20 июня правительства Австрии и Баварии провели совместное заседание в австрийском городе Линце, пишет газета Kurier. Местные СМИ окрестили эту встречу актом против канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что придерживается того же мнения, что и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер: необходимо ограничить политику приема мигрантов.
«Те, кто выступал за политику открытых границ, надеюсь, поняли, что это неправильно, — сказал Курц. — (…) Те, кто открыл границы в то время, несут ответственность за то, что сегодня существует пограничный контроль».
Канцлер отметил, что необходимо бороться с теми, кто занимается перемещением нелегальных мигрантов через границы так же жестко, как с наркомафией: «Это мы должны решать, кому разрешено мигрировать, а не контрабандисты».
Маркус Зёдер поддержал слова Курца и пообещал властям Австрии, что европейская политика предоставления убежища претерпит изменения. Себастьян Курц в то же время дистанцировался от конфликта между бывшим премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером и канцлером Меркель по этому вопросу, сказав, что надеется на выработку общей линии в Берлине.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни основным политическим вопросом в Германии стал конфликт между Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером, который настаивает на закрытии немецких границ для некоторых категорий мигрантов. Зеехофер и его партия ХСС дали канцлеру две недели, чтобы попытаться разрешить вопрос с помощью двусторонних соглашений со странами ЕС.