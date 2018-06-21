Линц, Австрия, 21 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. 20 июня правительства Австрии и Баварии провели совместное заседание в австрийском городе Линце, пишет газета Kurier. Местные СМИ окрестили эту встречу актом против канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что придерживается того же мнения, что и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер: необходимо ограничить политику приема мигрантов.

«Те, кто выступал за политику открытых границ, надеюсь, поняли, что это неправильно, — сказал Курц. — (…) Те, кто открыл границы в то время, несут ответственность за то, что сегодня существует пограничный контроль».

Канцлер отметил, что необходимо бороться с теми, кто занимается перемещением нелегальных мигрантов через границы так же жестко, как с наркомафией: «Это мы должны решать, кому разрешено мигрировать, а не контрабандисты».

Маркус Зёдер поддержал слова Курца и пообещал властям Австрии, что европейская политика предоставления убежища претерпит изменения. Себастьян Курц в то же время дистанцировался от конфликта между бывшим премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером и канцлером Меркель по этому вопросу, сказав, что надеется на выработку общей линии в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни основным политическим вопросом в Германии стал конфликт между Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером, который настаивает на закрытии немецких границ для некоторых категорий мигрантов. Зеехофер и его партия ХСС дали канцлеру две недели, чтобы попытаться разрешить вопрос с помощью двусторонних соглашений со странами ЕС.