«Стоп Сорос»: Венгрия ужесточила миграционное законодательство
Будапешт, 21 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Венгерские парламентарии одобрили пакет законопроектов под общим названием «Стоп Сорос», который устанавливает ряд ограничений в отношении неправительственных организаций (НПО) и делает уголовно наказуемым содействие нелегальной миграции. Об этом сообщает 20 июня агентство Reuters.
Пакет законопроектов «Стоп Сорос» предполагает введение уголовного наказания для сотрудников НПО за помощь в укрывательстве нелегальным мигрантам.
«Стоп Сорос» делает организацию незаконной миграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законы для того, чтобы остановить превращение Венгрии в страну мигрантов», — цитирует агентство слова министра внутренних дел Венгрии Сандора Пинтера.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель хочет 24 июня встретиться с главами правительств нескольких стран Евросоюза, особенно пострадавших от наплыва беженцев. Она собирается на двустороннем уровне договориться о том, чтобы направлять мигрантов в страну их первичной регистрации.
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