Будапешт, 21 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Венгерские парламентарии одобрили пакет законопроектов под общим названием «Стоп Сорос», который устанавливает ряд ограничений в отношении неправительственных организаций (НПО) и делает уголовно наказуемым содействие нелегальной миграции. Об этом сообщает 20 июня агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРоса из избы!

Пакет законопроектов «Стоп Сорос» предполагает введение уголовного наказания для сотрудников НПО за помощь в укрывательстве нелегальным мигрантам.

«Стоп Сорос» делает организацию незаконной миграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законы для того, чтобы остановить превращение Венгрии в страну мигрантов», — цитирует агентство слова министра внутренних дел Венгрии Сандора Пинтера.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель хочет 24 июня встретиться с главами правительств нескольких стран Евросоюза, особенно пострадавших от наплыва беженцев. Она собирается на двустороннем уровне договориться о том, чтобы направлять мигрантов в страну их первичной регистрации.

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