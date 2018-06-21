Москва, 21 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») просит Минмпросвещения ускорить разработку типового договора о детском отдыхе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

Закон об отдыхе детей вступил в силу два месяца назад, однако министерство не разработало типовой договор, заключаемый с местом отдыха ребенка, где бы прописывались права и обязанности сторон.

«Сожалеем, что Минпросвещение такой типовой договор не разработало, хотя с момента принятия закона прошло более чем два месяца — более чем достаточный срок», — сказала Яровая.

Парламентарий намерена направить обращение в министерство с тем, чтобы документ был разработан в максимально сжатые сроки.