Павел Дуров удостоился премии союза журналистов Казахстана
Астана, 21 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров награждён премией. Такое решение приняло правление Союза журналистов Казахстана по итогам республиканского творческого конкурса, сообщается 21 июня на официальном сайте объединения.
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Премию в номинации «Интернет-проект» Дурову присудили за «принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан».
Добавим, что лауреатами премии Союза журналистов Казахстана в 2018 году стали 12 журналистов и один творческий коллектив.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России. Такое решение ранее принят таганский суд Москвы. Причина — руководство мессенджера отказалось предоставлять спецслужбам РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к организации терактов. Администрация Telegram запустила обход блокировки с использованием мощностей Amazon, после чего Роскомнадзор стал блокировать и IP-адреса компании. В результате были заблокированы более 600 тыс. IP-адресов.
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Добавим, что уже завтра, 21 июня, представитель мессенджера Telegram Дамир Гайнутдинов выступит в Женеве на заседании комитета ООН по правам человека, где расскажет об интернет-компании, бросившей «вызов попыткам спецслужб контролировать переписку пользователей».