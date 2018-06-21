Астана, 21 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров награждён премией. Такое решение приняло правление Союза журналистов Казахстана по итогам республиканского творческого конкурса, сообщается 21 июня на официальном сайте объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

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Премию в номинации «Интернет-проект» Дурову присудили за «принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан».

Добавим, что лауреатами премии Союза журналистов Казахстана в 2018 году стали 12 журналистов и один творческий коллектив.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России. Такое решение ранее принят таганский суд Москвы. Причина — руководство мессенджера отказалось предоставлять спецслужбам РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к организации терактов. Администрация Telegram запустила обход блокировки с использованием мощностей Amazon, после чего Роскомнадзор стал блокировать и IP-адреса компании. В результате были заблокированы более 600 тыс. IP-адресов.

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Добавим, что уже завтра, 21 июня, представитель мессенджера Telegram Дамир Гайнутдинов выступит в Женеве на заседании комитета ООН по правам человека, где расскажет об интернет-компании, бросившей «вызов попыткам спецслужб контролировать переписку пользователей».