Джакарта, 21 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Индонезия сотрудничает с Великобританией, Малайзией и Филиппинами в области прогнозирования погоды и климата в Юго-Восточной Азии (ЮВА), сообщает Antaranews.

Прогнозирование погоды

«Мы приняли предложение Великобритании, потому что нуждаемся в более точной, своевременной и систематической информации», — заявило агентство по метеорологии Индонезии сегодня, 21 июня.

В Индонезии часто бывают наводнения и оползни, поэтому ожидается, что, присоединившись к партнерству в области погоды и климата в Юго-Восточной Азии, качество информации, предоставляемой Метеорологическим агентством Индонезии улучшится.

Руководитель центра исследований и разработок Метеорологического агентства Урип Хариоко сообщил, что партнерство нацелено на сотрудничество в области быстрого обнаружения экстремальных погодных условий.

Заместитель посла Великобритании в Индонезии Роб Фенн высоко оценил участие Индонезии в партнерстве. «Мы очень рады тому, что Индонезия присоединилась к партнерству, поскольку это приведет к лучшему исследованию климата. Вместе мы можем улучшить глобальное управление стихийными бедствиями», — заявил Фенн.

Исследователи будут делиться данными, связанными прежде всего с местными метеорологическими и климатическими условиями, а также с их воздействием, изучать местные метеорологические факторы.

Партнерство между Великобританией, Малайзией и Филиппинами началось в 2017 году. В настоящее время Индонезия присоединяется к партнерству, которое продлится три года с возможностью продления на год.

Совместные исследования финансируются британским Фондом Ньютона. Фонд поддерживает научно-инновационное партнерство между Великобританией и 17 странами-партнерами, включая Индонезию, с целью развития экономического и социального благосостояния стран-партнеров.