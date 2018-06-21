Москва, 21 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Накануне пользователи Telegram в разных странах сообщили о проблемах в работе мессенджера, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

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Так, с проблемами столкнулись в том числе пользователи из США, Канады и Мексики. Порядка 46% сообщили, что не могут подключиться к мессенджеру, еще около 34% о проблемах в отправке и принятии сообщений, еще 18% жаловались, что не могут авторизоваться. В настоящее время ситуация нормализовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ближайшие месяцы будут предложены «новые технические решения», благодаря которым удастся увеличить число блокировок мессенджера Telegram.

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Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

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