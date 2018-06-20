* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, 21 июня, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Официальные лица Афганистана заявили, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили шестерых полицейских в провинции Газни, сообщает 21 июня Associated Press.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Смерть от пули

Инцидент произошел во время нападения террористов на полицейский блок пост, помимо погибших еще четыре сотрудника правопорядка получили ранения. Во время перестрелки, которая продолжалась около часа, были ликвидированы семь террористов.

Напомним, после трехдневного перемирия с властями страны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь активизировали свои нападения, что привело к захвату ряда районов страны. Атаки совершаются в основном на сотрудников служб безопасности Афганистана.