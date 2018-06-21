Екатеринбург, 21 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть домов 20 июня осталась без света. Причиной стало повреждение высоковольтной линии 110 кВ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МРСК Урала.

Gabriel Jorby Город без света

Оказалась обесточена подстанция, от которой питается энергией часть района Завокзального и Эльмаш. Этому предшествовала гроза. Энергоснабжение Эльмаша было восстановлено уже ночью. Но замена провода продлилась до утра.

К утру кабель восстановили и энергоподача возобновилась.

Отметим, этот отключение света из-за погодных явлений на Урале не первое с начала года. В мае без электроснабжения оставались десятки тысяч свердловчан.