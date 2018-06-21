Рим, 21 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Все страны Евросоюза должны проявлять интерес к возможной отмене антироссийских санкций. Об этом заявил депутат Европарламента от Италии Марио Боргезио, передает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Комментируя вопрос о возможном снятии ограничений, Боргезио высказался за «дипломатическую и коммерческую разрядку в отношениях с Россией». Более всего в этом должны быть заинтересованы страны с сильной экспортной составляющей, такие как Франция и Германия, считает парламентарий.

Отмена санкций для этих стран выгодна с точки зрения развития аграрного сектора и «сферы роскоши», включая моду. Президенты Австрии и Румынии могли бы выступить с антисанкционной инициативой, считает депутат.

Так как санкции были недавно продлены, рассчитывать на их возможный пересмотр стоит не ранее лета 2019 года, когда состоится очередной саммит Совета Европы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Ранее Европарламент принял резолюцию, поддерживающую продление санкций против РФ. Позднее о непродуктивности ограничений заявили в правительстве Италии. Власти Венгрии также критикуют санкционную политику.

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