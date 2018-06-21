Шицзячжуан, Китай, 21 июня, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Полиция провинции Хэбэй на севере Китая задержала в городке Яньцзяо пятерых граждан Поднебесной за торговлю наркотиками, изъяв у них 21 кг кристаллического метамфетамина или «льда», сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Paul Downey Внимание, тонкий «лёд»!

В декабре 2017 года полиция города Ланфан получила сведения о продаже в городке Яньцзяо, расположенном недалеко от Пекина наркотиков. Спустя месяцы расследования, 4 мая полиция провела рейд на жилое помещение в Яньцзяно, где был задержан гражданин по фамилии Ли, который в своем миниавтобусе хранил 41 пакетик с кристаллическим метамфетамином, который еще называют «льдом». Еще пятеро подозреваемых были задержаны также в своих квартирах. Благодаря поимке Ли, полиция сумела раскрыть целую наркоторговую сеть. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее китайскими полицейскими была раскрыта крупная наркоторговая сеть, которая орудовала в провинциях Хубэй, Фуцзянь и Юньнань. В общей сложности было изъято свыше 30 кг метамфетамина, героина и метадона. Отметим также, что основные потоки наркотиков в Китае идут из провинции Юньнань.