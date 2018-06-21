Якутск, 21 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. В Якутии продолжается процесс централизации власти. Такой вывод политолог Андрей Данилов сделал из назначения председателем правительства республики заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимира Солодова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт также предположил, что такое кадровое решение было следствием договорённости Айсена Николаева с Москвой: возможно, он вынужден был пойти на уступку в виде назначения Солодова премьер-министром, чтобы возглавить регион с приставкой врио.

«Это такой своеобразный обмен, договорённость. Айсена Николаева назначают главой, а он ставит москвича на должность премьер-министра», — считает политолог.

Андрей Данилов также назвал естественным объяснением этого назначения то, что «московский капитал стремится утвердиться в республике для того, чтобы иметь возможность каким-то образом иметь финансовые возможности».

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«Москвичи постепенно проникают в республику, — пришёл к выводу эксперт, вспомнив в том числе назначение президентом алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергея Иванова. — Тем более, что последние 5 лет за развитие Дальнего Востока взялись с новой силой. Поэтому москвичи хотят утвердиться здесь и выдавить местную элиту».

Как сообщало ИА REGNUM, о грядущем назначении председателем правительства Якутии заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимира Солодова стало известно 20 июня. К исполнению своих обязанностей он, как ожидается, приступит с 25 июня.

Это назначение в республике оценили неоднозначно. Политолог Виталий Обедин удивлён тем, что вице-премьеры и несколько министров, с которыми работать Солодову, были расставлены по местам до его прихода. Жители региона увидели в этом кадровом решении попытку контролировать ситуацию в Якутии. Комментируя назначение, люди называют Владимира Солодова «смотрящим», негодуют, что он «варяг», и удивляются тому, как будет решать сложные проблемы республики незнакомый с ними председатель правительства.

Владимир Солодов родился в 1982 году в Москве. Окончил МГУ имени Михаила Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление». Помимо этого, обучался в Институте политических наук Парижа.

После окончания вуза Солодов занимался преподавательской деятельностью, а затем прошёл отбор и получил работу в Агентстве стратегических инициатив, где руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы». В 2015 году был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Владимир Солодов является автором более 30 статей по вопросам государственного управления. В 2007 году защитил диссертацию по вопросам электронного правительства и повышения эффективности государственного управления, вопросам новых технологий.