Москва, 21 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Законопроект о зачете сроков пребывания в СИЗО Госдума обсудит 21 июня в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В случае принятия закона, который будет иметь обратную силу, более 100 тыс. человек выйдут на свободу, а государство сэкономит, по подсчетам экспертов, десятки миллиардов бюджетных рублей.

Инициативой, которая находится на рассмотрении нижней палаты парламента около десяти лет, предлагается засчитывать один день содержания под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима — за один день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

При этом два дня домашнего ареста приравнивается к одному дню в СИЗО. Однако конкретно эти нормы не имеют обратной силы.

«Закон круче, чем любая амнистия… Наши следственные изоляторы находятся в тяжелых условиях, построены в XVIII—XIX веках», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Закон закладывает принципы справедливости и гуманности, добавил парламентарий.

Предусмотрены и исключения, в частности, это не касается осужденных по «тяжелым статьям».