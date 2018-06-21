Берлин, 21 июня, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет встретиться 24 июня с главами правительств нескольких стран ЕС, особенно пострадавших от кризиса беженцев, 21 июня сообщает DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Ангела Меркель хочет на двустороннем уровне договориться о том, что мигранты могут быть отправлены в страну первой регистрации. Во вторник, 26 июня по просьбе СДПГ состоится встреча руководства коалиции, на котором будет обсуждаться миграционная политика.

Христианско-социальный союз (ХСС) поставил фрау Меркель ультиматум — достичь двусторонних соглашений, не позднее чем, на саммите ЕС в конце июня. Основной темой саммита будет — создание центров для беженцев за границей ЕС.

Для того чтобы осуществлять такую практику и регистрировать беженцев в тех странах, откуда они собираются бежать, должны быть соблюдены международные договорённости, а именно Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями от 23 мая 1969 года, которую Германия ратифицировала 21 июля 1987 года. Основное условие для заключения соглашения о создании центров для беженцев в странах третьего мира — все расходы по созданию и обслуживанию этих центров должна взять на себя страна приёма беженцев.