Вена, 21 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Самая продолжительная и напряженная встреча стран-членов ОПЕК+ начнется в Вене сегодня. Основное заседание будет проходить 22−23 июня, но кроме него состоится двухдневный семинар.

Нефть

Ожидается, что участники встречи обсудят возможности смягчения заключенного ранее соглашения о сокращении добычи нефти. Такая необходимость возникла из-за падения добычи нефти в Венесуэле и ряде стран Африки. Кроме того, сообщения о возможном эмбарго на поставки нефти из Ирана со стороны США привели к резкому взлету цен на черное золото, что мотивирует участников встречи пересмотреть ранее заключенную сделку.

По данным зарубежных источников Россия и Саудовская Аравия выступают за увеличение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. В свою очередь Ирак, Иран и Венесуэла предлагают не повышать установленные квоты. Со стороны России в переговорах примет участие делегация во главе с министром энергетики РФ Александром Новаком.