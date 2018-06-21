Оттава, 21 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Канадский подросток, недовольный поданным ему на ужин салатом, позвонил в полицию и потребовал вмешаться, сообщает французский телеканал BFM TV.

Роквелл Норман. Ребенок и полицейский

Инцидент произошел вечером 14 июня, когда в отделение полиции города Галифакс, провинция Новая Шотландия, поступил звонок от 12-летнего подростка. Он заявил, что человек, с которым его оставили, дал ему на ужин салат.

Подросток настаивал на вмешательстве полиции, обращаясь к правоохранительным органам несколько раз. Наконец, полицейским пришлось вмешаться с целью объяснить ему, что так поступать не следует.

По словам сотрудников полиции, прибывших в дом подростка, инцидент поднимает важную проблему использования экстренных телефонов недолжным образом, из-за чего полиция вынуждена растрачивать важные ресурсы и иногда неспособна вовремя оказать необходимую помощь в по-настоящему экстренных ситуациях.