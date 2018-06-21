В ФИФА «приняли к сведению» информацию о посещении Блаттером матча ЧМ-2018
Берн, 21 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Информацию о том, что Йозеф Блаттер посетил матч чемпионата мира, в Международной федерации футбола (ФИФА) «приняли к сведению». Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя организации.
«ФИФА приняла к сведению визит господина Блаттера в Россию. На данном этапе у нас нет дальнейших комментариев по этому поводу», — говорится в сообщении.
Напомним, бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер посетил матч сборных Португалии и Марокко на чемпионате мира. Личное приглашение он получил от президента России Владимира Путина.
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В 2015 году Йозеф Блаттер покинул пост главы ФИФА из-за коррупционного скандала. Он возглавлял организацию с 1998 года. Блаттер был отстранён от футбольной деятельности на восемь лет, впоследствии этот срок был сокращён до шести лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Блаттера в Москву не является официальным.
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