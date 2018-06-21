Киев, 21 июня, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Украина вполне способна самостоятельно покрывать государственный долг, даже без участия Международного валютного фонда. Такое заявление на встрече с руководителями 40 крупнейших банков сделал глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

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По его словам, объём международных резервов Украины достаточен для того, чтобы и без внешнего финансирования пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года. При этом он подчеркнул, что дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ, в частности, предусмотренных программой сотрудничества Украины с МВФ. Это, по словам Якова Смолия, необходимо «не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине».

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«Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины», — пояснил глава Нацбанка.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. В 2018 году этот показатель ещё вырастет и составит 84,6% от ВВП Украины. Так, общий объём госдолга на 2018 год планируется в размере 2 трлн гривен ($76 млрд) или 61,5% от ВВП страны. При этом гарантированный государством долг рассчитан в размере 747,551 млрд гривен ($28,51 млрд). При этом к концу 2018 года объём внешнего долга в общем госдолге Украины составит 62,4%, объём внутреннего долга — 37,6%. На обслуживание госдолга в 2018 году будет потрачено 130,2 млрд гривен ($4,96 млрд). Всего за текущий год Киев должен выплатить 305,925 млрд гривен ($11,67 млрд).

Напомним, МВФ является крупнейшим кредитором Украины. Текущая программа сотрудничества между МВФ и Украиной завершится в 2019 году. До настоящего времени Киев получил 8,4 млрд из 17,5 млрд долларов, предусмотренных на четыре года действия программы.