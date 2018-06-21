Ленинградская область, 21 июня, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Энергетики Ленинградской области к утру 21 июня полностью восстановили элнектроснабжение населенных пунктов региона, нарушенное сильным ветром. Об этом сегодня, 21 июня, ИА REGNUM сообщили в электросетевой компании ЛОЭСК.

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Напомним, из-за падения деревьев на провода и отключения подстанций были обесточены тысячи потребителей в городах Кириши, Волхов и Подпорожье на востоке Ленобласти. В Кириши и Волхов свет вернулся еще днем 20 июня, в Подпорожье электроснабжение было восстановлено в 18:39 того же дня.

Однако к вечеру в среду сильный ветер переместился на юг Ленинградской области: в 21:06 произошло аварийное отключение в поселке Вырица Гатчинского района.

«Без напряжения остались 2500 человек, больница, водозабор, очистные сооружения. Причина — обрыв провода на воздушной линии. К часу ночи 21 июня после проведения оперативных аварийно-ремонтных работ электроснабжение Вырицы было восстановлено», — сообщили в ЛОЭСК.

К утру сегодняшнего дня электроснабжение всех населенных пунктов в зоне ответственности ЛОЭСК восстановлено.

Напомним, что непогода отразилась и на Петербурге, во многих районах города произошло падение деревьев, рекламных щитов, светофоров и дорожных знаков, а на Крестовском острове сорвало часть кровли с павильона станции метро «Новокрестовская».