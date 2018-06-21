Вашингтон, 21 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии предложили участникам организации стран — экспортёров нефти (OPEC) нарастить коллективную добычу на 600−800 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишет 20 июня The Financial Times.

lalabell68 Нефтяная вышка

По сведениям источников издания, вечером 20 июня министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что, хотя консультации с другими членами организации стран — экспортёров нефти и продолжаются, всё больше стран поддерживают идею о том, что «нужно менять курс» в отношении увеличения нефтедобычи.

После этого, пишет издание, один из управляющих OPEC сообщил, что Саудовская Аравия предлагает увеличение коллективного производства нефти на 600−800 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня представитель Ирана в OPEC Хуссейн Каземпур Ардебили заявил, что поддерживаемое Москвой и Эр-Риядом предложение об увеличении объемов добычи нефти может быть заблокировано другими членами OPEC.

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