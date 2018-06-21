Барнаул, 21 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Жители села Журавлиха (Первомайский район Алтайского края) тоже писали письма и звонили на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным с просьбой помочь решить проблему со школой. Сегодня, 21 июня, они намерены провести сход с выразить протест против понижения её статуса до филиала другого учебного заведения, расположенного за 20 километров от Журавлихи, в селе Первомайское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители учеников — инициаторы схода.

Закрывшаяся школа в селе Батурово (Алтайский край). Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

«В нашей школе обучаются 80 учеников. Она полностью оборудована и укомплектована штатом первоклассных учителей. Качество образования очень высокое, в прошлом году все выпускники поступили в высшие учебные заведения. Но в этом году нас фактически поставили перед фактом, что с нового учебного года учащиеся 10−11 классов будут обучаться в Первомайской школе, это порядка 10 человек.

Дороги у нас в таком состоянии, что невозможно проехать, к тому же зимы очень холодные. Как ежедневно отпускать детей в таких условиях? Кроме того, по примерам из других районов края мы знаем, что одним филиалом чиновники не ограничатся. Сначала будет филиал, потом оставят только начальные классы, а потом и вовсе закроют», — пояснила Анна Сидорова.

Действительно, такая схема оптимизации за последние годы охватила почти все районы Алтайского края. И жители Журавлихи, а также многих других населённых пунктов, где школы уже закрылись, как никто понимают: умирает школа — умирает село.

Между тем по информации комитета по образованию Первомайского района, решений по Журавлихинской школе ещё не принято.

«В настоящее время только создана комиссия, которая должна будет проанализировать ситуацию и подготовить заключение о целесообразности принятия решения об изменении уровня реализуемых образовательных программ Журавлихинской СОШ.

В случае подготовки положительного заключения депутаты района должны рассмотреть вопрос о назначении опроса граждан с. Журавлиха с целью выявления мнения жителей к планируемому изменению. В настоящее время речи о том, что уже принято решение о подвозе учеников старших классов в Первомайскую школу, не идёт», — заявили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, особенность системы образования в Алтайском крае состоит в том, что значительная часть населения региона — более 1 миллиона человек — проживает в сельской местности. Именно этим обусловлено большое количество малокомплектных сельских школ. Если ещё 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас действуют около 1100 школ и порядка 100 филиалов. Отстоять школу удалось пока только жителям Старой Суетки (Красногорский район Алтайского края). И то только потому, что им удалось лично обратиться к главе государства.

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