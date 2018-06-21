Джакарта, 21 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо рассмотрел проект взлётно-посадочной полосы в Терминале III аэропорта Сукарно-Хатта, Джакарта, в четверг (21/6/2018). Об этом сообщает Kompas.

Взлетная полоса

Джоко Видодо прибыл на проектную площадку около 10.00 в сопровождении министра транспорта Буди Карая Сумади. Президент сразу направился к большой доске, содержащей объяснение проекта.

В настоящее время строится третья взлетно-посадочная полоса в Терминале III аэропорта Сукарно-Хатта. Президент надеется, что увеличение полос разгрузит аэропорт, и не будет очереди на приземление и взлет.

С добавлением взлетно-посадочной полосы движение воздушных судов в аэропорту Сукарно-Хатта увеличится до 114 самолетов в час, а сейчас — 81 самолет в час.