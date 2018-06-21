Вашингтон, 21 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Введение президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин на китайские товары может привести к нарушению всей глобальной экономики, сообщает китайское издание The Global Times.

Shamil Khakirov Контейнеры

Читайте также: Трамп грозит ввести новые пошлины на товары из Китая ещё на $200 млрд

Издание отмечает, что одних угроз было достаточно, чтобы создать встряску на и вызвать падение ряда показателей на финансовых рынках Азии, Европы и США. Так, многие инвесторы опасаются ответных мер Пекина на действия США. При этом, считают в издании, основной пострадавшей сторон окажутся США, которых ожидает рост безработицы и темпов инфляции.

Напомним, 17 июня глава Белого дома объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт ряда товаров из КНР. Затем, 18 июня, он заявил о возможность введения пошлин на импорт из Китая ещё на $200 млрд. С этой целью он дал поручение своего торговому представителю Роберту Лайтхайзеру подготовить список китайской продукции, против которой будут введены пошлины в размере 10%. Угрозы Трампа привели к падению на финансовых рынках мира. В частности, показатели на фондовых площадках Китая упали в среднем на 3,6%.