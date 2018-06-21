Абакан, 21 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Хакасии приняла документы от кандидата на должность главы республики Валентина Коновалова, выдвинутого региональным отделением КПРФ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-службе реготделения КПРФ. Также эту информацию подтвердили в ресизибркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

30-летний Валентин Коновалов является членом КПРФ с 2007 года, возглавляет Хакасское региональное отделение партии.

«Дан официальный старт нашей избирательной кампании», — прокомментировал Коновалов.

Согласно информации ресизбиркома, Валентин Коновалов родился 30 ноября 1987 года. В 2010 году окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, депутат горсовета Абакана пятого созыва.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии состоятся 9 сентября 2018 года. Своих кандидатов на эту должность также уже выдвинули партия «Зелёные» (Сергей Ербягин), «Справедливая Россия» (Андрей Филягин) и Партия роста (Александр Мяхар).

Что касается действующего руководителя Хакасии Виктора Зимина, в апреле 2018 года он заявил, что примет участие в губернаторских выборах. 20 июня 2018 года в Абакане состоялась XXIV конференция регионального отделения «Единой России», по итогам которой Зимин был назван кандидатом в главы Хакасии от этой партии.