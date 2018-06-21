Москва, 21 июня, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Граждане РФ стали больше интересоваться качеством и безопасностью детского отдыха и товаров для детей. Об этом говорят итоги проведённой Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия всероссийской горячей линии. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, всего поступило 17,6 тысяч обращений за консультациями, что практически вдвое больше, чем в 2017 году. Большая часть обращений (63%) касалась вопросов организации детского отдыха. Эксперты Роспотребнадзора дали консультации, в частности, по организации питания в летних оздоровительных лагерях, требованиях оказанию услуг при организации детского отдыха.

Сезар Паттен. Играющие дети . 1900 год

Читайте также: В России за лето планируется оздоровить более 6 млн детей

Ещё свыше 6,5 тысяч обращений поступило на телефон горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров. Большинство и них касались безопасности детской одежды, игрушек и обуви.

Читайте также: Жалобы петербуржцев на детский отдых станут публичными

Не обошлось и без жалоб. Всего было рассмотрено 174 жалобы, связанные с конкретными фактами нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, составлено 296 претензий в адрес продавцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года, по данным органов образования России, отдыхом планируется охватить свыше шести миллионов детей, которых примут в 45 тысячах организаций отдыха и оздоровления.