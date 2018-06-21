Хабаровск, 21 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Единственный в Хабаровском крае санаторий «Уссури», предназначенный для реабилитации больных после инфарктов и инсультов, может исчезнуть. Жители региона лишатся одной из немногих возможностей поправить здоровье. «Уссури» ведёт свою историю с 1961 года и за 57 лет вернул к полноценной жизни тысячи дальневосточников. Сегодня уникальная здравница сама находится в «предсмертном» состоянии, в подробностях разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Сайт санатория «Уссури» Санаторий «Уссури» — главный корпус

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Коллектив «Уссури» бьёт тревогу: санаторий находится на грани банкротства, остался, фактически, без дальнейших перспектив и средств к существованию. Персонал бежит с предприятия, те, кто ещё остался, не видели полноценной зарплаты с марта 2018 года.

Десятилетия подряд «Уссури» исправно ставил на ноги людей, которые поступали в здравницу в тяжелейшем состоянии — после инфарктов, инсультов. Здесь успешно справлялись с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, неврологическими и другими, в санатории работало круглогодичное детское отделение, весь год работала школа для юных пациентов, бассейн, бани, и многое другое. Санаторий круглый год принимал одномоментно более 300 пациентов. Сейчас с большим трудом удаётся набрать не более 55.

Когда-то коллектив «Уссури» насчитывал более 500 человек. Сегодня здесь осталось 106 сотрудников. Они сидят без зарплаты месяцами — задержки составляют от 4 до 6 месяцев. Иногда выплачиваются мизерные суммы. Которые даже авансом назвать нельзя.

Из трёх корпусов «Уссури» сегодня работает только один.

Долги по налогам, страховым взносам исчисляются уже десятками миллионов рублей.

Два дня назад заявление на увольнение написал предпоследний врач. Перед этим уволились главврач и главная медсестра. За последние 6 лет санаторий сменил 8 главврачей, сейчас в учреждении вообще царит безвластие — есть временно исполняющий обязанности главврача.

«Обстановка в коллективе совершенно нездоровая. Кадры бегут. Зимой не хватает мазута. Наш основной акционер — Хабаровское краевое объединение профсоюзов — говорит нам, что мы не развиваем коммерцию. А как мы можем это делать, если продан даже водозабор, который приносил нам доход? Теперь мы платим ещё и за воду. Катастрофически не хватает средств на лекарства. Руководства сейчас нет, остаётся только вновь пришедший и.о. генерального директора. Кадров нет. Лечащий врач остался один. Отделение реабилитации, на котором всё держалось, фактически прекратило своё существование. В таком режиме работать просто нельзя — сил нет», — процитировал и.о. заведующего реабилитационного отделения Сергея Зычкова порталХабаровск — открытый город.

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Санаторий «Уссури» «подкосили» изменения в законодательстве, которые в отечестве нашем, усиленно реформируемом и развиваемом, случаются столь часто, что и не уследить.

Из-за новых стандартов, предъявляемым к реабилитации, число больных резко сократилось. До новых стандартов число больных в России, нуждающихся в реабилитации после инфаркта или инсульта, других тяжких недугов, было «таким — то». Но чиновники сели, посчитали, решили, что слишком много денег «употребляют» «эти россияне» и — вуаля! Число больных, нуждающихся в реабилитации и восстановлении здоровья, резко сократилось. Тут тебе и статистика хорошая, и бюджету экономия, и вообще: с какой стороны ни глянь — просто загляденье.

Финансирование «Уссури», в результате таких нехитрых манипуляций со стандартами, со стороны ФОМСа резко уменьшилось. Владельцами «Уссури» являются «Хабаровское краевое объединение профсоюзов» — 41% акций, «Федерация независимых профсоюзов России» — 11% акций. Остальные акции находятся у физических лиц.

Коллектив предприятия убеждён: для спасения уникальной дальневосточной здравницы необходима экстренная смена собственника. Причём, новым собственником должно стать государство в лице правительства Хабаровского края. И акции должны быть переданы безвозмездно: на кону жизни и здоровье людей.

Коллектив обращался с предложениями в правительство Хабаровского края. Но ответ, который пришёл оттуда, людей очень опечалил. Краевые власти обратились к председателю Совета директоров АО «Уссури», но ответа так и не получили.

Главный акционер «Уссури» — Крайсовпроф — вовсе не считает нужным передавать акции правительству края.

«Проблема коллектива «Уссури» в том, что эти люди никак не могут слезть с государственной иглы. Они привыкли жить на всем готовом. Никак не могут перестроиться. Мы уговорили Минздрав и ФОМс, им немного увеличили плановое задание. Но люди, зная финансовое положение, в марта 2018 года взяли и вышли все на полную ставку. Разве это нормально?» — привело слова председателя Крайсовпрофа Галины Каноненко ИА Амурмедиа.

Действительно — разве это нормально, когда врачи и медсестры хотят работать на полную ставку и получать полноценную зарплату, а не кусок от неё?

По словам Галины Кононенко, сейчас идут переговоры о передаче Независимой Федерацией профсоюзов 11% акций.

«Только после этого можно будет говорить о передаче или продаже акций правительству Хабаровского края», — сказала Кононенко.

«Все зависит от того, как поведут себя профсоюзы. Захотят ли они сохранить «Уссури» или нет. С каждым годом ситуация только ухудшается. Долги растут. Еще не известно — какие долги у предприятия на самом деле. Если правительство края по-настоящему заинтересовано в сохранении здравницы, то оно может пойти на приобретение «Уссури». Наша задача — выяснить отношение губернатора края и министра здравоохранения к этой идее. Мы эти вопросы зададим», — сказал депутат Закдумы Хабаровского края Сергей Безденежных (ЛДПР).

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Как сообщало ИА REGNUM, смертность на Дальнем Востоке по-прежнему превышает рождаемость и остаётся более высокой, чем в целом по стране. В частности, в Хабаровском крае в 2017 году умерших оказалось на 1302 больше, чем родившихся.

Дальневосточникам не по карману поездки в центральные и западные регионы России, где можно было бы поправить здоровье.

Если говорить о реабилитационных центрах после инфарктов и инсультов, то ближайшие для жителей ДФО находятся в Китае. Они, безусловно, очень хороши, но, в отличие от отдыха, подобное лечение в КНР стоит не просто дорого, а очень дорого.

Ранее Хабаровский край уже потерял другую старейшую здравницу региона — санаторий «Дружба».

Чиновники ПФР высказали уверенность в том, что достижение продолжительности жизни в параметрах «80 плюс» в ближайшие годы для России — вполне возможно. Однако, глядя на исчезающие здравницы ДФО в то, что дальневосточники смогут дожить хотя бы до 65 слабо вериться.