Москва, 21 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Московскую фан-зону каждый день посещают около 80 тыс. человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне

По словам Собянина, власти изначально предполагали, что на территориях фестивалей болельщиков одновременно будут собираться около 25 тыс. человек, но реальная цифра составляет 50 тыс., а за весь день проходит около 80 тыс.

Он также добавил, что с наплывом болельщиков инфраструктура Москвы полностью справляется, несмотря на то, что улицы и фан-зоны едва вмещают всех желающих.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Москва принимает матчи мундиаля на двух стадионах — «Лужники» и «Спартак».

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день чемпионата мира по футболу фан-зону на Воробьёвых горах в Москве посетили почти 67 тыс. человек.

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